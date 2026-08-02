Глушенкову вручили арбуз в качестве приза лучшему игроку матча с «Оренбургом»

Глушенкову вручили арбуз за хет-трик в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком матча 2-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

По окончании встречи футболисту вручили арбуз с надписью «Лучший игрок матча».

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах РПЛ. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

После двух туров петербургский клуб набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Ранее Глушенков объяснил, почему не праздновал голы в матче с «Оренбургом».