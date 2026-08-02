Агент Головина заявил о готовности рассмотреть предложения из любой лиги

Агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина Александр Клюев заявил, что готов рассмотреть для своего клиента интересное предложение из любой лиги, включая Турцию и Саудовскую Аравию, передает Sport24.

«Не нужно доверять слухам в вопросе возможного ухода Головина из «Монако». Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии», — сказал Клюев.

16 июля в СМИ сообщили, что «Монако» намерен продать российского полузащитника Головина в летнее трансферное окно за €25 млн с учетом бонусов. В данный момент команда ведет переговоры с клубами из Российской премьер-лиги и Саудовской Аравии.

В Бразилии подтвердили, что «Зенит» интересуется Головиным. Также клуб проявляет интерес к полузащитнику «Сан-Паулу» Дамьяну Бобадилье. Эти игроки входят в число основных кандидатов на усиление центра поля «Зенита».

Контракт 30-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до 2029 года. За 8 сезонов футболист провел 267 матчей и реализовал 39 голов, 46 передач. Головин является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого провел несколько сезонов. В 2018 году он перебрался в чемпионат Франции, подписав контракт с «Монако».

Ранее агент Головина не стал отрицать возможный уход игрока из «Монако» летом.