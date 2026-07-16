Стало известно, какую цену «Монако» запросил за Головина

«Монако» намерен продать российского полузащитника Александра Головина в летнее трансферное окно за €25 млн с учетом бонусов. Об этом сообщает Foot Mercato.

В данный момент клуб ведет переговоры с клубами из РПЛ и Саудовской Аравии, в числе которых «Зенит».

Контракт 30-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до 2029 года. За 8 сезонов футболист провел 267 матчей и реализовал 39 голов, 46 передач.

Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого провел несколько сезонов. В 2018 году он перебрался в чемпионат Франции, подписав контракт с «Монако».

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее агент Головина оценил шансы игрока перейти в «Спартак».