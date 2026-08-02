Игрок «Зенита» первым в сезоне РПЛ оформил хет-трик

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков первым в сезоне оформил хет-трик в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Встреча проходит в Оренбурге, сейчас счет игры — 3:0. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Глушенков забил три гола на 6-й, 58-й и 66-й минутах встречи. Для него этот хет-трик является третьим в карьере: в сезоне-2024/25 футболист забивал три мяча «Ростову» в 3-м туре РПЛ, а также в его активе покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее был назван лучший тренер РПЛ.