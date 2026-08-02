В «Локомотиве» отреагировали на информацию о переезде Батракова в Турцию

В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с «Галатасараем» по Батракову

В пресс-службе московского «Локомотива» опровергли информацию о переговорах с турецким «Галатасараем» по трансферу Алексея Батракова, передает «Спорт-Экспресс.

«Информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и «Галатасараем» не соответствует действительности и не имеет под собой оснований», — сказали в пресс-службе клуба.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее сообщалось о том, что турецкий клуб близок к завершению сделки по трансферу Батракова.