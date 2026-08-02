Турецкий клуб близок к завершению сделки по трансферу Батракова

«Галатасарай» близок к завершению сделки по трансферу Батракова

Турецкий «Галатасарай» близок к завершению сделки по трансферу игрока московского «Локомотива» Алексея Батракова, передает Fotomac.

Отмечается, что турецкий клуб в значительной степени договорился с игроком.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее журналист рассказал, почему Батраков не перешел в «ПСЖ».