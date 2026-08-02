Журналист рассказал, почему Батраков не перешел в «ПСЖ»

Турецкий журналист Эмир Ислам заявил в своих соцсетях, что трансфер Алексея Батракова во французский «ПСЖ» из московского «Локомотива» сорвался из-за санкций.

«Батракова хотел приобрести «Зенит», но «Локомотив» не отпустил игрока. «ПСЖ» вел переговоры, однако не смог оформить трансфер из-за санкций. «Монако» также вел переговоры, но клубы не смогли договориться по финансовым условиям», — сказал Ислам.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее «Галатасарай» договорился с Батраковым по личному контракту.