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Спорт

В «Ростове» рассказали, как отнеслись к переносу матча с ЦСКА

Тренер «Ростова» Альба не придал значения переносу матча с ЦСКА
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Родины» заявил, что не придает значения переносу следующей игры против ЦСКА из Ростова-на-Дону в Москву. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы уже привыкли ко всему, никаких отмазок не будет. Наша команда будет готова точно так же, как если бы мы играли дома. Главное — это восстановиться после такого напряженного матча, как сегодня, избежать повреждений и быть готовыми к нагрузкам», — заявил Альба.

Встреча прошла 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в своем активе три балла.

Ранее в «Ростове» рассказали о желании взять пример с сборной Испании.

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