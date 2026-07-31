«Ростов» обыграл «Родину» в матче РПЛ

«Ростов» на выезде обыграл московскую «Родину» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в активе три балла.

В следующем туре РПЛ «Ростов» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

«Родина» сыграет в третьем туре с петербургским «Зенитом» 9 августа. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Ранее футбольный эксперт назвал московский «Спартак» фаворитом РПЛ.