Юные российские футболисты помогли задержать нарушителей после ДТП

Футболисты Динамо-Брянск» U-16 Константин Терешин, Даниил Глушнев, Павел Гузынин и Артем Баранов помогли задержать нарушителей после ДТП в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщает Telegram-канал ЮФЛ Центр | Юношеская футбольная лига.

За свои действия парни удостоились почётных грамот и памятных подарков от УМВД России по Брянской области.

3 июня бывший защитник сборной России Федор Кудряшов на мотоцикле врезался в машину скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве.

39-летний футболист был госпитализирован с травмой руки. Он находится в состоянии средней тяжести под наблюдением. Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости. В активе Кудряшова за сборную России 48 матчей и один забитый мяч. Футболист четырежды занимал второе место в чемпионате страны, играя за московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

Ранее российская пловчиха попала в аварию во Франции.