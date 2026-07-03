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Юные российские футболисты помогли задержать нарушителей после ДТП

Футболисты «Динамо-Брянск» U-16 помогли задержать нарушителей после ДТП
ГУ МВД России по Брянской области

Футболисты Динамо-Брянск» U-16 Константин Терешин, Даниил Глушнев, Павел Гузынин и Артем Баранов помогли задержать нарушителей после ДТП в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщает Telegram-канал ЮФЛ Центр | Юношеская футбольная лига.

За свои действия парни удостоились почётных грамот и памятных подарков от УМВД России по Брянской области.

3 июня бывший защитник сборной России Федор Кудряшов на мотоцикле врезался в машину скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве.

39-летний футболист был госпитализирован с травмой руки. Он находится в состоянии средней тяжести под наблюдением. Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости. В активе Кудряшова за сборную России 48 матчей и один забитый мяч. Футболист четырежды занимал второе место в чемпионате страны, играя за московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

Ранее российская пловчиха попала в аварию во Франции.

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