Легенда сборной России посоветовал Батракову уехать в Европу

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов посоветовал игроку московскому «Локомотива» Алексею Батракову уехать в Европу, передает «Матч ТВ».

«Стоит ли Батракову уезжать, если будет предложение не из топ-клуба? Смотря какая команда. Но в целом я за то, чтобы он уехал», — сказал Кудряшов.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее агент Батракова подтвердил факт переговоров с французским «ПСЖ».