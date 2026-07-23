«Стороны не договорились»: агент Батракова подтвердил факт переговоров с «ПСЖ»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев подтвердил, что переговоры о переходе игрока во французский «ПСЖ» велись. Его слова передает «Матч ТВ».

«Дело в том, когда эта информация муссировалась в прессе, было общение между клубами, поскольку на тот момент buy‑out (пункт о выкупе) еще имел действие. Насколько я знаю, стороны не договорились. Переговоры были? Насколько я знаю, да, были», — сказал Кузьмичев.

СМИ сообщали, что Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Однако позднее появилась информация, что парижане решили отказаться от этого трансфера.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее футбольный комментатор объяснил срыв трансфера Батракова в «ПСЖ».