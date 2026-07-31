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Спорт

Российские прыгуны в воду завоевали серебро ЧЕ, обогнав Украину

Российские прыгуны в воду завоевали серебро чемпионата Европы
Александр Кряжев/РИА Новости

Российские прыгуны в воду выиграли серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в Париже.

За российскую команду выступали Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой. Россияне набрали 385,80 балла. Первое место заняли итальянцы (410,60), замкнули тройку украинцы (368,20).

Сборная России выступает на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее еще одна федерация сняла ограничения с российских спортсменов.

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