Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Еще одна федерация сняла ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов
Shutterstock/FOTODOM

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России со снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц. Это особенно хорошая новость перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете», — написал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее в Госдуме высказались об иске Украины из-за решения МОК по россиянам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Нишевый» — претендент на слово года. Как бунт против трендов стал трендом и проник в повседневную речь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!