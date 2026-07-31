Еще одна федерация сняла ограничения с российских спортсменов

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России со снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц. Это особенно хорошая новость перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете», — написал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее в Госдуме высказались об иске Украины из-за решения МОК по россиянам.