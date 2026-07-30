Уголовное дело завели после ДТП с детской хоккейной командой в Татарстане

Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Татарстане

Уголовно дело возбуждено после ДТП с автобусом, который перевозил детскую хоккейную команду в Татарстане. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана в Telegram-канале.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Авария произошла 30 июля в Лаишевском районе Татарстана — иномарка влетела в автобус с детьми. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, который перевозил детскую хоккейную команду. В результате ДТП есть пострадавшие. На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыл реанимобиль. В результате произошедшего общественный транспорт вылетел в кювет, кроме того, иномарка получила серьезные повреждения.

После ДТП четверо юных хоккеистов были госпитализированы.

На место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранителей. Проверка по данному факту взята на контроль.

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