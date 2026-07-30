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Автомобили

В Татарстане опрокинулся автобус с детьми, на месте реанимация

В Татарстане Ford Focus на встречке влетел в автобус с детьми
Прокуратура Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана иномарка влетела в автобус с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Татарстана».

«30 июля 2026 года на автодороге «КазаньОренбург — Боровое Матюшино» на территории Лаишевского района произошло дорожно-транспортное происшествие», – говорится в публикации.

По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, который перевозил детскую хоккейную команду. В результате ДТП есть пострадавшие. На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыл реанимобиль. В результате произошедшего общественный транспорт вылетел в кювет, кроме того, иномарка получила серьезные повреждения.

На место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранителей. Проверка по данному факту взята на контроль.

До этого в Омской области автомобиль с людьми вылетел в кювет и перевернулся. Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, что легковая машина вылетела за пределы дороги и перевернулась.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.

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