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Бывшая первая ракетка мира рассказала о потере миллионов евро из-за мужа

Бывшая первая ракетка мира Викарио рассказала, что потеряла €36 млн из-за мужа
Mauri Buhigas/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио рассказала о потере миллионов евро после развода. Об этом сообщает La Vanguardia.

По словам спортсменки, она потеряла контроль над заработанными €36 млн, полностью доверив управление деньгами мужу. Теперь она вынуждена отдавать 50% доходов для погашения долга.

Викарио добавила, что не находится в тюрьме только потому, что выполняет условия суда, «хотя в глубине души была жертвой».

В январе 2024 года Викарио получила два года тюремного заключения условно за мошенничество.

Спортсменка, ее бывший муж Хосеп Сантакана и еще три человека наказаны за сокрытие активов с целью избегания выплаты долга банку Люксембурга в размере €7,6 млн.

Теннисистка не признала себя виновной, заявив, что ее денежными средствами распоряжался бывший супруг, а она не знала о противоправных действиях. Сантакана был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Пара должна выплатить банку компенсацию в размере €6,6 млн.

Санчес Викарио является трехкратной победительницей «Ролан Гаррос» и победительницей Australian Open. В 2002 году спортсменка объявила о завершении карьеры.

Ранее игрока «Манчестер Юнайтед» приговорили к 15 месяцам условно за драку.

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