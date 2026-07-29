Легенда ЦСКА назвал фаворитов в борьбе за золото РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) два клуба разыграют между собой золотые медали.

«Зенит» и «Спартак» разыграют золотые медали, не вижу у них никаких проблем, в Суперкубке обе команды проявили себя отлично, в первом туре одержали по крупной победе, очень уверенно выступив. «Краснодар» будет тоже бороться за победу, но пока непонятно, как они справятся с потерей Сперцяна. У них есть Кривцов, есть Черников, купили Воробьева, так что состав крепкий — посмотрим, как они выступят», — заявил Масалитин.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 25 июля, завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал о борьбе команды за победу в РПЛ.