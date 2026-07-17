«То там, то сям»: ветеран «Спартака» о борьбе команды за победу в РПЛ

Масалитин: пока нельзя сказать, будет ли «Спартак» бороться за золото РПЛ

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил, что пока неизвестно, будет ли бороться московский «Спартак» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Будет ли «Спартак» рассчитывать в этом сезоне на борьбу за золотые медали? Это покажет матч с «Зенитом» на Суперкубок и старт чемпионата. Про «Спартак» каждый год говорят, что команда усилилась, сейчас включится в борьбу за чемпионство, но команда то там, то сям. Нужно смотреть, кто уйдет из команды, постоянно говорят, что Барко и Угальде покинут команду. Качественных приобретений пока нет. Надо смотреть», — сказал Масалитин.

В матче 30-го тура минувшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

Ранее «Спартак» купил испанского футболиста.