«Защищали как могли»: в Госдуме оценили отношения Тутберидзе и Валиевой после ОИ-22

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова заявила, что Этери Тутберидзе как могла защищала фигуристку Камилу Валиеву после допингового скандала на зимних Олимпийских играх — 2022. Ее слова приводит РИА Новости.

«Думаю, ей действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей, снова переживать все произошедшее. Но, мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом», — указала она.

До этого тренер и хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что ситуация с допингом «подразбила» отношения тренеров с фигуристкой.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Зимой 2026 года стало известно, что Валиева возобновляет карьеру у Светланы Соколовской, она прикатила сотрудничество с Тутберидзе.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее Соколовская рассказала о первой тренировке Валиевой после дисквалификации.