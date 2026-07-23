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Наслаждались ее свободой»: тренер Валиевой о ее первой тренировке после дисквалификации

Тренер Соколовская рассказала о первой тренировке Валиевой после дисквалификации
Илья Наймушин/РИА Новости

Тренер Светлана Соколовская вспомнила о первой тренировке фигуристки Камилы Валиевой после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ее слова приводит журнал «Лед».

«Не только я, весь наш коллектив, вся «Навка Арена» помнит этот момент. Камила улыбалась, а мы наслаждались ее свободой. <...> Камила — самодостаточный спортсмен, но конкуренция с нашими ребятами в группе ей идет на пользу», — указала она.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Зимой 2026 года стало известно, что Валиева возобновляет карьеру у Соколовской, она прикатила сотрудничество с Этери Тутберидзе.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее Валиева рассказала о мотивации после возвращения.

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