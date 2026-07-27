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В штабе Тутберидзе высказались об уходе Валиевой

Хореограф Глейхенгауз заявил, что нелегко принял уход Валиевой
Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер и хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в интервью Okko рассказал об уходе фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что принять это было нелегко.

«Вся эта ситуация, конечно же, подразбила эти отношения, в любом случае нанесла травму всем — и Камиле, и нам, тренерскому штабу. Я имею в виду не ее уход, а ситуацию с допингом. И вся Олимпиада — все равно это был небольшой перелом», — указал он.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Зимой 2026 года стало известно, что Валиева возобновляет карьеру у Соколовской, она прикатила сотрудничество с Этери Тутберидзе.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее Светлана Соколовская рассказала о первой тренировке Валиевой после дисквалификации.

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