Губерниев: титулов Загитовой недостаточно для того, чтобы работать с детьми

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой есть соответствующее образование для того, чтобы работать с детьми. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне кажется, титулов недостаточно. Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе ее дипломов. Но если образование есть — пожалуйста, флаг в руки. А если нет, с позиции своих титулов она, безусловно, может чему‑то научить, но у тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии», — указал он.

До этого итальянский фигурист и хореограф Иван Ригини до этого усомнился в тренерских способностях Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Загитова ответила на критику итальянского фигуриста.