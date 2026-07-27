Итальянский фигурист не верит, что из Загитовой получится тренер

Итальянский фигурист Иван Ригини высказался в своих соцсетях о строительстве спортивного центра, который назовут в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заявив, что у спортсменки не получится стать тренером.

«Вопрос в том, кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит. Главное, чтобы тренеры научили, а остальное все класс», — сказал Ригини.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Загитова кардинально сменила имидж.