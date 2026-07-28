«Мягко говоря, скудоумие»: Загитова ответила на критику итальянского фигуриста

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих соцсетях ответила итальянскому фигуристу и хореографу Ивану Ригини, который публично усомнился в ее способности обучать юных спортсменов в центре фигурного катания в Казани.

«Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта. А чего добился ты, как говорится?» — написала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Загитова кардинально сменила имидж.