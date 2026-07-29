Экс-тренер «Спартака» назвал кандидатов на победу в РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что за победу в РПЛ будут бороться три команды

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) три клуба разыграют между собой золотые медали.

«Спартак» хорошо подготовился, показал очень приличную игру и в Суперкубке, и в первом туре. У «Зенита» мощнейший состав, сыгранный, есть усиление. Будут составлять конкуренцию в этом году им игроки «Краснодара» — у них тоже сохранился сильный состав. Скорее всего, они и разыграют призовые места. Другие команды московские тоже включатся в борьбу, но им будет сложнее — и «Локомотив», и ЦСКА, и «Динамо», — заявил Гладилин.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 25 июля, завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее ветеран «Спартака» назвал уязвимое место команды.