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Ветеран «Спартака» назвал уязвимое место команды

Тренер Гладилин: со слабыми командами «Спартаку» не хватает мотивации
ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» может побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), если не будет терять очки в играх с более слабыми соперниками. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Команда сейчас в очень хороших кондициях. Сейчас есть резерв. Тренер меняет тактику: иногда играет с выдвинутым нападающим, иногда — без нападающего. Ну и, видимо, после победы в Кубке у команды появился вкус. Все-таки должна ставиться задача бороться за чемпионство.

В прошедших двух матчах игра показала, что если в соперниках команда слабее, то «Спартак», забив мяч, отдает инициативу. Если матч с «Зенитом» москвичи провели при полной самоотдаче и им, можно сказать, не повезло — они могли выиграть, — то, играя с командами, уступающими в классе, им не хватает мотивации. А когда нет мотивации и максимальной самоотдачи, «Спартак» может потерять очки с любым соперником. Потому что у нас сейчас чемпионат функционально очень выровнялся, все команды готовы», — заметил Гладилин.

«Спартак» начал сезон с поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок. Красно-белые вели со счетом 1:0, но пропустили с пенальти на последней добавленной минуте, а затем уступили в серии 11-метровых. В первом туре РПЛ подопечные Хуана Карлоса Карседо разгромили дебютанта элитного дивизиона «Родину» — 3:0.

Ранее известный футболист рассказал, может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом».

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