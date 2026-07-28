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«Есть парочка хороших инвалидов»: легенда «Спартака» призвал клуб усилиться

Экс-игрок Быстров: «Спартаку» нужно усиливаться, есть парочка хороших инвалидов
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров ответил, смогут ли красно-белые навязать борьбу петербургскому «Зениту» в новом сезоне чемпионата России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы каждый год можем говорить, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита», но все покажет время. В последние годы такого не происходит, но всем бы хотелось это видеть. Всем нужно усиливаться и «Спартаку» тоже. Есть парочка хороших инвалидов, но они уже на пенсии, видимо. О ком речь? Без фамилий», — со смехом сказал он.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2. Перед серией разгорелся скандал из-за отсутствия жеребьевки, с помощью которой определялись бы ворота, в которые игроки должны бить 11-метровые удары. «Спартак» в итоге затребовал переигровки матча, но ему было отказано.

Ранее Юрий Семин похвалил «Спартак».

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