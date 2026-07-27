«Игра произвела приятное впечатление»: Семин похвалил «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин похвалил футболистов «Спартака» за выполнение понятной стратегии в матче первого тура чемпионата России с «Родиной». Его слова приводит РИА Новости.

«Игроки хорошо играли в пас, много комбинировали и достаточно быстро врывались в зону атаки. Они создавали хорошие ситуации для взятия ворот, в обороне «Спартак» тоже действовал достаточно внимательно. Игра команды произвела приятное впечатление. Посмотрим, что будет дальше, ведь это была «Родина», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2. Перед серией разгорелся скандал из-за отсутствия жеребьевки, с помощью которой определялись бы ворота, в которые игроки должны бить 11-метровые удары. «Спартак» в итоге затребовал переигровки матча, но ему было отказано.

Ранее «Спартак» назвали единственным конкурентом «Зенита».