Замминистра науки и высшего образования России обматерил судью после матча РПЛ

Замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов после матча «Рубина» и «Краснодара» в первом туре Российской премьер-лиги обматерил судью. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Согласно опубликованной информации, Гатиятов, который также входит в правление казанского клуба, обвинял главного судью Артема Чистякова в том, что тот сломал игру ранним удалением Ильи Рожкова, а также обвинил арбитра в коррупции.

При этом сам Гатиятов ситуацию комментировать отказался, в «Рубине» также не дали никаких комментариев.

27 июля появилась информация, что после завершения матча первого тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Краснодаром» в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани. Информация об этом зафиксирована в официальном протоколе матча в графе «Замечания по проведению игры».

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:3. На 14-й минуте защитник «Рубина» Рожков был удален с поля: он ударил локтем в лицо Хуана Боселли и разбил ему нос. Главный арбитр Чистяков после просмотра VAR показал Рожкову красную карточку.

Ранее Рожков оскорбил судью после удаления в матче РПЛ с «Краснодаром».