Игрок «Рубина» оскорбил судью после удаления в матче РПЛ с «Краснодаром»

Защитник «Рубина» Илья Рожков оскорбил судью из-за удаления во время матча 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает Telegram-канал «Але, рэф!».

Футболист ударил локтем в лицо нападающему Хуану Боселли и разбил ему нос. Главный арбитр Артем Чистяков после просмотра VAR показал Рожкову красную карточку. Это первое удаление в новом сезоне чемпионата России.

При уходе в раздевалку Рожков сказал: «Не судья, а ****** какой-то».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Сочи» одержал первую победу в сезоне.