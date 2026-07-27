Неизвестный угрожал судьям после матча «Рубин» — «Краснодар»

После матча «Рубина» и «Краснодара» в РПЛ неизвестный угрожал судейской бригаде

После завершения матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Краснодаром» в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани.

Информация об этом зафиксирована в официальном протоколе матча в графе «Замечания по проведению игры». Документ опубликовано в Telegram-канале «Срочный спорт».

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:3. На 12-й минуте Мирлинд Даку открыл счет после передачи вратаря «Рубина» Евгения Ставера. На 14-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков был удален с поля: он ударил локтем в лицо Хуана Боселли и разбил ему нос. Главный арбитр Артем Чистяков после просмотра VAR показал Рожкову красную карточку. На 45+6-й минуте Боселли сравнял счет прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма Никита Кривцов забил гол, но он был отменен из-за офсайда у Воробьева. На 66-й минуте Кривцов вновь забил, и этот гол был засчитан. Позднее, на 66-й минуте, судья отменил еще один гол Кривцова из-за положения вне игры. Третий гол «Краснодара» в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан.

В следующем туреРПЛ «Рубин» сыграет с «Ахматом» 2 августа, «Краснодар» встретится с «Химками» 1 августа.

Ранее «Оренбург» переиграл «Ростов» в первом туре РПЛ.