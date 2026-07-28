«Он забыл, кто она такая»: Тарасова заступилась за Загитову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на спор итальянского хореографа Ивана Ригини и олимпийской чемпионки Алины Загитовой, поддержав фигуристку. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я вообще в недоумении от высказывания Ивана Ригини. Он забыл, кто такая Алина. Алина очень способный человек и очень интересная девочка», — указала она.

Ригини до этого усомнился в тренерских способностях Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Загитова ответила на критику итальянского фигуриста.