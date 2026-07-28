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В Госдуме призвали не напоминать Медведевой о серебре ОИ-2018

Журова призвала перестать напоминать Медведевой о серебре Олимпиады-2018
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой нужно прекратить напоминать о ее серебряной медали на зимних Олимпийских играх — 2018. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала победительница Олимпиады и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Она сама все прекрасно понимает. Просто не нужно ей постоянно об этом напоминать. Наверное, человеку неприятно, когда ему снова и снова напоминают о втором месте, особенно когда он понимает, что мог стать первым. Зачем лишний раз это делать? Я не думаю, что она считает, что Алина Загитова выиграла нечестно», — указала она.

27 июля Медведева заявила, что ей уже безразлична Олимпиада.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее Медведева рассказала подробности о будущей свадьбе.

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