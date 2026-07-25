Фигуристка Медведева рассказала подробности о будущей свадьбе

Медведева и Гайнутдинов пригласили на свадьбу более ста человек

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что на ее свадьбу с Ильдаром Гайнутдиновым приглашено около 100 человек. Ее слова приводит РИА Новости.

«В результате будет намного больше 100 человек, но при этом это все близкие люди, с которыми мы контактируем и общаемся практически каждый день. Удивительно, насколько такое событие, как свадьба, открывает тебе число людей, с которыми ты по-настоящему общаешься, по работе или внутри семьи», — поделилась она.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Медведева рассказала о борьбе с депрессией после Олимпиады.