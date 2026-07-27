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Медведева заявила, что ей уже безразлична Олимпиада

Российская фигуристка Медведева заявила, что ей безразлична Олимпиада
Личный архив Евгении Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила в соцсетях, что не переживает из-за серебра Олимпиады 2018 года.

«Медведева задолбала ныть, она уже восьмой год не может пережить свою Олимпиаду». В тиктоке этого очень много. Не знаю, я не так часто говорю о ней. Я вам больше скажу: мне абсолютно пофиг уже на неё. Восемь лет прошло. У меня мозги поменялись», — сказала Медведева.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее фигуристка Медведева рассказала подробности о будущей свадьбе.

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