Именитая американка Уильямс довольна игрой в паре с россиянкой Шнайдер

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала выступление в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер на турнире 500 в Вашингтоне (США), признавшись, что довольна этим сотрудничеством. Ее слова приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«В середине матча я сказала Диане: «Мы поймали кураж, теперь мы получаем удовольствие». Мы дошли до момента, когда начали получать удовольствие от трудностей в игре, ведь это, безусловно, вызов», — рассказала Уильямс.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Шнайдер и Уильямс сделали две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из десяти.

Во втором круге они встретятся с победительницами матча между Тан Цяньхуэй / Сюй Ифань (Китай) и Анной Данилиной (Казахстан) / Лейлой Фернандес (Канада).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде). Уильямс — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, семикратная победительница турниров «Большого шлема» и четырехкратная олимпийская чемпионка.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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