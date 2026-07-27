Теннисистка Андреева сохранила свое место в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает удерживаться на пятой позиции. Лидирует белорусская теннисистка Арина Соболенко. На второй строчке представительница Казахстана Елена Рыбакина, на третьей — американка Джессика Пегула.

Последним турниром, на котором сыграла Андреева, стал Уимблдон, на котором она дошла до второго круга и проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Крейчиковой.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге.