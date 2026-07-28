Зидан официально возглавил сборную Франции по футболу

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан официально назначен на пост главного тренера сборной Франции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Специалист подписал контракт, рассчитанный до 2030 года. Ранее Зидан работал только с «Реалом»: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов.

Зидан сменил Дидье Дешама, который 14 лет возглавлял национальную команду Франции. Он покинул свой пост после того, как «трехцветные» сыграли в матче за третье место чемпионата мира — 2026 с национальной командой Англии.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия переиграла Францию, встреча завершилась со счетом 6:4. Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль.

Чемпионами мира 2026 года стали испанцы, переигравшие в финальной игре сборную Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Ферран Торрес.

Ранее легенда сборной России предложил создать черный список тренеров для РПЛ.