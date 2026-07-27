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Легенда сборной России предложил создать черный список тренеров для РПЛ

Мостовой: нужно создать черный список тренеров для РПЛ
Telegram-канал «ЦАРЬ»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой предложил создать черный список тренеров для Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Нужно создать черный список тренеров для РПЛ. Туда надо включить Абаскаля, Рангника, Нагельсманна и прочих дилетантов, чтобы они ни в коем случае не возглавили российские клубы», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее Мостовой надел футболку, которую не стирал с 1998 года.

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