Шнайдер вместе с экс первой ракеткой мира вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Шнайдер в паре с Уильямс вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер и бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс переиграли Улрикку Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) в первом круге парного разряда турнира WTA-500 в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Шнайдер и Уильямс сделали две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из десяти.

Во втором круге они встретятся с победительницами матча между Тан Цяньхуэй / Сюй Ифань (Китай) и Анной Данилиной (Казахстан) / Лейлой Фернандес (Канада).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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