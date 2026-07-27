«Даже величайшие не застрахованы»: Столяров — о поражении Месси в финале ЧМ-2026

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров рассказал в интервью «Газете.Ru», что думает о поражении сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси в финале чемпионата мира по футболу — 2026.

«За крупными матчами чемпионата мира я старался следить. Финалы всегда эмоциональные, и спорт тем и прекрасен, что даже величайшие спортсмены не застрахованы от поражений. Это часть большой спортивной истории», — отметил Столяров.

Сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол забил на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес с передачи вингера «Атлетика» (Бильбао) Нико Уильямса.

Ранее Столяров поделился ожиданиями от возвращения в спорт Трусовой и Валиевой.