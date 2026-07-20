Испания довела Месси до слез и выиграла ЧМ-2026. Аргентина показала худший футбол в истории

Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Единственный мяч забил самый критикуемый футболист «Барселоны» Ферран Торрес. Аргентина не смогла нанести ни одного удара по воротам в основное время встречи и установила антирекорд чемпионатов мира. Кроме того, Энцо Фернандес был удален за грубый фол на 93-й минуте и оставил команду в меньшинстве. Лионель Месси заплакал после получения серебряной медали и ушел с поля.

Испания усмирила бешеных аргентинцев в первом тайме, Месси остался не у дел

Сборная Испании с первых минут почувствовала себя уверенно и начала контролировать мяч, проводить свои фирменные атаки через быстрый пас и создавать моменты у ворот соперника.

Уже на 5-й минуте Ламин Ямаль красиво обыгрался с Дани Ольмо, проник в штрафную и нанес опасный удар с нескольких метров, но попал во вратаря. Эмилиано Мартинес не сразу смог зафиксировать мяч, чем заставил аргентинцев понервничать.

Финал ЧМ-2026 в Нью-Джерси, 19 июля 2026 года Lee Smith/Reuters

Аргентинцы же на первых минутах присматривались к сопернику и вели себя очень прилично, не применяя свою привычную тактику частых фолов и провокаций. В плане игры «альбиселесте» тоже скромничали и по большей части оборонялись на своей половине поля.

Лишь пару раз за тайм аргентинцам удалось огрызнуться стремительной контратакой.

Так, Хулиан Альварес неожиданно набрал скорость по левому флангу и имел реальные шансы выйти один на один с вратарем. Однако Унаи Симон вовремя выбежал за пределы штрафной и вынес мяч прямо перед носом у нападающего.

Тем не менее эти разовые вспышки не превращались в тенденцию, и Испания продолжала контролировать ход игры.

Аргентинцы тем временем перестали стесняться и начали периодически бить соперников. Алексис Мак Аллистер в подкате так зарядил по ногам Дани Ольмо, что испанец еще долго не мог подняться с газона. Арбитр не стал наказывать аргентинца желтой карточкой.

Затем Николас Тальяфико руками завалил Ямаля на газон. Судья решил обойтись без «горчичника» и здесь.

Однако в конце первого тайма главный арбитр Славко Винчич все-таки дал первую желтую карточку: защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес откровенно ударил по ногам Микелю Оярсабалю и сорвал быструю контратаку испанцев, за что был наказан.

Финал ЧМ-2026, 19 июля 2026 года Jeenah Moon/Reuters

Вскоре Лисандро Мартинес присел на газон и попросил замену — как выяснилось, у него была травма. Вместо Мартинеса на поле появился опытный Николас Отаменди.

На такой печальной ноте для сборной Аргентины завершился первый тайм. Статистика для «альбиселесте» тоже была неутешительной.

Испанцы в два раза больше владели мячом — 64% на 36%, причем большую часть времени делали это на чужой половине поля.

Футболисты «Красной Фурии» нанесли три удара по воротам (из них два — створ), а аргентинцы — ноль.

Что касается Лионеля Месси, то он крайне редко получал мяч и почти не был виден на поле. Капитан сборной Аргентины начал отходить глубоко к своей штрафной, чтобы помогать партнерам начинать атаки. Однако заметно изменить игру ему не удалось.

Финал ЧМ-2026, 19 июля 2026 года James Lang/Reuters

Энцо Фернандес взбесился и получил красную карточку. Месси наябедничал судье и просил удалить Кукурелью

В перерыве агрессивный полузащитник Леандро Паредес вышел на поле в составе Аргентины вместо Нико Гонсалеса. Судя по всему, главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони хотел встряхнуть команду и добавить ей адреналина и агрессии.

Спустя всего шесть минут после начала тайма Паредес подошел к Родри со спины и откровенно ударил его локтем, хотя испанец спокойно стоял и даже не владел мячом.

На поле тут же началась заварушка: испанцы вступились за своего товарища, а аргентинцы пришли защищать Паредеса. Впрочем, тот сам неплохо за себя постоял и дважды грубо толкнул Ольмо. На этом моменте арбитр все-таки решил дать Леандро желтую карточку и вынудил его успокоиться.

Выход Паредеса получился по-настоящему ярким, но не сильно помог Аргентине улучшить свою игру.

К 75-й минуте «альбиселесте» так и не смогли нанести ни одного удара по воротам.

Испанцы же продолжали вскрывать оборону красивыми комбинациями и создавать опасные моменты. Аргентину спасали от пропущенного гола либо героические действия защитников (Николас Отаменди однажды в шикарном подкате вынес мяч из своей штрафной и разрядил ситуацию), либо сами испанские футболисты били прямо в Эмилиано Мартинеса из выгодной позиции (например, Ферран Торрес).

Ферран Торрес нанес удар в матче Испания — Аргентина REUTERS/Kai Pfaffenbach

Аргентинцы привыкли выводить из себя соперника, но этот тяжелый матч выводил на нервы их самих.

На 83-й минуте Энцо Фернандес сам влетел в соперника, упал и начал требовать фол. Арбитр отказался, и аргентинец накричал на него, за что получил желтую карточку.

Энцо Фернандес получил желтую карточку в матче Испания — Аргентина REUTERS/Agustin Marcarian

Эта несдержанность сыграла роковую роль в судьбе всего матча: уже в компенсированное время Энцо Фернандес со всей силы влетел в ногу Кубарси — тот аж перевернулся в воздухе.

Энцо Фернандес сфолил на Пау Кубарси REUTERS/Brian Snyder

За это нарушение полузащитник сборной Аргентины получил вторую желтую карточку и был удален, оставив команду в меньшинстве.

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получает красную карточку от арбитра Славко Винчича после двух желтых Lee Smith/Reuters

Пока Фернандес долго отказывался покидать поле, Кукурелья решил о чем-то общаться с Месси и автоматически чуть не прикрыл рукой лицо, чтобы никто не прочитал по губам их разговор.

Капитан сборной Аргентины сразу обратился к арбитру и начал показывать, что Кукурелья пытался прикрыть лицо рукой. На этом чемпионате мира уже было удаление за подобный жест.

Однако Славко Винчич не стал реагировать на просьбы Месси показать сопернику прямую красную карточку.

Вскоре после удаления Фернандеса испанцы могли забить решающий мяч: на последней минуте компенсированного времени Ямаль нанес со штрафного опаснейший удар в угол ворот, но Эмилиано Мартинес в красивом прыжке отбил мяч в сторону.

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0.

За 90 минут аргентинцы так и не смогли нанести ни одного удара по воротам.

Это первый случай в истории ЧМ, когда команда-участник финала не смогла организовать хотя бы один удар по воротам за 90 минут.

Испанцы же пробили 14 раз, из них девять — в створ.

Самый критикуемый футболист «Барселоны» забил золотой мяч ЧМ-2026

В дополнительное время «Красная Фурия» продолжила издеваться над аргентинцами и создавать момент за моментом. «Альбиселесте» держались изо всех сил и пытались дотерпеть до серии пенальти, но их оборона разваливалась на глазах.

На 96-й минуте Нико Уильямс забил первый мяч испанцев в ворота Эмилиано Мартинеса, но арбитр отменил взятие ворот, поскольку за несколько секунд до этого Мерино наступил на ногу Отаменди.

Тем не менее на 106-й минуте «Красная Фурия» добилась своего.

Педро Порро навесил на дальнюю штангу, Нико Уильямс скинул мяч головой в центр на Феррана Торреса, и тот в касание нанес удар в створ — 1:0!

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после гола, забитого нападающим сборной Испании Ферраном Торресом Dylan Martinez/Reuters

Торрес — самый критикуемый игрок «Барселоны» и сборной Испании, поскольку часто не реализует очевидные моменты. Но в этот вечер он стал главным героем и отметил свой долгожданный, первый гол на ЧМ-2026 яростным ударом по угловому флажку, выплеснув все накопившиеся эмоции.

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес празднует забитый гол Kai Pfaffenbach/Reuters

На 114-й минуте Ферран даже забил свой второй мяч (реализовал выход один на один), но его отменили из-за миллиметрового офсайда.

Аргентинцы в ответ включили режим «все в атаку», и Месси впервые за весь матч стал действительно виден на поле. На 116-й минуте он навесил в штрафную, и мяч чуть не залетел в дальнюю «девятку».

На 117-й минуте Месси со всей силы нанес удар с линии штрафной, но попал в лицо Микелю Мерино. На 120-й минуте капитан сборной Аргентины отдал пас в штрафную на Маркоса Сенеси, и тот прострелил во вратарскую, но защитник «Красной Фурии» успел выбить мяч на угловой.

На 122-й минуте аргентинцы создали свой первый и единственный опасный момент в матче.

Месси навесил в штрафную, и мяч достался Джулиано Симеоне, который остался совершенно один и нанес удар по воротам, но банально не попал в створ!

Матч завершился с унизительной статистикой для «альбиселесте»: испанцы нанесли 20 ударов (12 — в створ), а аргентинцы — один удар (ноль — в створ).

Месси заплакал после получения серебряной медали и ушел в раздевалку

Сборная Испании во второй раз в своей истории одержала победу на чемпионате мира. Первый титул «Красная Фурия» завоевала на ЧМ-2010 в ЮАР.

Теперь испанцы сравнялись по количеству побед на ЧМ с Францией и Уругваем. Больше титулов только у Аргентины (побеждала три раза), Италия и Германия (по четыре раза) и Бразилия (пять раз).

Это был блестящий турнир в исполнении «Красной Фурии». Команда Луиса де ла Фуенте одержала семь побед подряд и лишь один раз сыграла вничью на ЧМ-2026 — с Кабо-Верде в самом первом матче группового этапа (0:0).

После финального свистка главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выбежал на поле и начал нервно хватать игроков сборной Испании и что-то кричать. Леандро Паредес и вовсе начал драться с Гави, но двух горячих парней быстро разняли. Конфликт произошел также у аргентинского защитника Молины и капитана сборной Испании Родри.

Полузащитник сборной Испании Родри и защитник сборной Аргентины Науэль Молина конфликтуют после матча. Dylan Martinez/Reuters

Месси же стоял с хмурым видом и пожимал руки испанцам, принимая поражение с достоинством.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча Mark J Rebilas/Reuters

Когда закончилась длинная вереница желающих пожать ему руку, Месси присел на газон и провел так много времени в полном одиночестве. Никто не решался его тревожить.

Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2026 REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Месси позволил себе по-настоящему заплакать только после того, как получил серебряную медаль. Когда испанцы подняли кубок под крики своих болельщиков, капитан сборной Аргентины, опустив голову, ушел в подтрибунное помещение.

Все индивидуальные награды ЧМ-2026, кроме одной, забрали испанцы. 19-летний защитник Пау Кубарси был признан лучшим молодым игроком турнира, Унаи Симон забрал награду лучшему вратарю, а капитан команды Родри стал лучшим футболистом ЧМ-2026. Французский нападающий Килиан Мбаппе завоевал «Золотую бутсу».