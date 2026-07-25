«Организм буквально сопротивляется»: Столяров раскрыл, как пережил все испытания космонавтов

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров рассказал в интервью «Газете.Ru», как прошел все этапы подготовки космонавта в Звездном городке, где экипажи готовятся к полетам на МКС. Блогер раскрыл, почему самым страшным физическим испытанием для него стала центрифуга, как он психологически выдержал этап в сурдокамере, какие трудности вызвала тренировка выхода в открытый космос и почему подготовка космонавтов «очень быстро поставила его на место».

«Спорт учит терпеть нагрузку, а не справляться с такой психологической изоляцией»

— Вы опытный спортсмен, которому довелось попасть в проект «Космическая экспедиция» на телеканале «Пятница!» и пройти все этапы подготовки космонавта в Звездном городке. Можете рассказать, чем тренировки космонавта «Роскосмоса» принципиально отличается от подготовки профессионального атлета?

— Я всегда думал, что спорт готовит ко всему. Но подготовка космонавтов — это совсем другой уровень. В спорте ты тренируешь силу, выносливость, скорость. Здесь же проверяют буквально весь организм: как он поведет себя в экстремальных условиях, под перегрузками, в изоляции, в условиях, максимально приближенных к космосу. Здесь недостаточно быть сильным — нужно быть максимально собранным и хладнокровным.

— К каким заданиям спортивный опыт вас совсем не подготовил?

— К сурдокамере (это звукоизолированная комната, которая используется для психологической подготовки космонавтов. — «Газета.Ru»). Там вообще не про физику. Ты остаешься один на один с собой, без привычных раздражителей. Данный этап научил меня тому, что главный соперник иногда находится не снаружи, а внутри тебя. Нужно уметь контролировать свои мысли, эмоции и сохранять спокойствие даже тогда, когда вокруг ничего не происходит. Спорт учит терпеть нагрузку, но не всегда учит справляться с такой психологической изоляцией.

— А какой из этапов оказался самым сложным в физическом плане?

— Наверное, центрифуга. Перегрузки ощущаются каждой клеткой тела. Такое чувство, будто твое тело становится в несколько раз тяжелее. Даже голову повернуть непросто. Организм буквально сопротивляется, но при этом нужно сохранять концентрацию и продолжать выполнять команды. Очень необычный опыт.

— Также у вас были тренировки в гидролаборатории, которые имитируют выход в открытый космос. Какие ощущения возникали во время этого этапа?

— Больше всего удивило, насколько каждое движение требует усилий. Со стороны кажется, что все происходит плавно, а на самом деле это огромная работа. После этой тренировки начинаешь совсем иначе смотреть на выходы космонавтов в открытый космос.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Вы пересмотрели свои представления о пределах человеческого организма?

— Однозначно. Я понял, что человеческие возможности гораздо шире, чем мы привыкли думать. Но еще важнее — не только физическая форма, а дисциплина, знания и психологическая устойчивость.

— Насколько вообще тренировки космонавтов — сурдокамера, центрифуга, барокамера, гидролаборатория — опасны для здоровья? Были ли моменты, когда вы боялись за свою жизнь?

— Все тренировки проходят под контролем специалистов и максимально безопасны. Но ощущения настолько необычные, что в какой-то момент действительно начинаешь понимать, насколько серьезная это работа. Страха именно за жизнь у меня не было, но огромное уважение к профессии появилось.

Самым сложным психологическим моментом стало осознание того, насколько высока цена ошибки. Ты понимаешь, что для космонавтов это не шоу и не челлендж, а часть профессии, где любая мелочь имеет значение.

— На своем YouTube-канале вы прославились форматом «Уничтожение», где «уничтожали» блогеров и спортсменов на безумных тренировках. «Уничтожила» ли вас самого подготовка космонавтов?

— Скажем так, она очень быстро поставила меня на место. Я понял, что одно дело — устраивать экстремальные спортивные челленджи, и совсем другое — готовиться к профессии, где требования действительно космические.

— Какие блогерские проекты, на ваш взгляд, реально можно было бы снять в космосе?

— Мне кажется, самое интересное — показать не развлечения, а настоящий быт космонавтов. Как проходят рабочие дни, тренировки, научные эксперименты. Это гораздо ценнее любого шоу.

— Если бы в рамках проекта вам предложили действительно полететь в космос, вы бы согласились?

— Если бы была такая возможность и я соответствовал всем требованиям — конечно, да. Это мечта, которую, наверное, хотел бы исполнить каждый.

— Что из достижений «Роскосмоса» — прошлых и нынешних — впечатляет вас больше всего?

— Больше всего впечатляет сама школа отечественной космонавтики и люди, которые десятилетиями развивают эту отрасль. После знакомства с системой подготовки начинаешь понимать, какой огромный труд стоит за каждым полетом. Люди обычно видят красивый старт ракеты, а за ним стоят годы тренировок, учебы и огромная дисциплина.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Как, на ваш взгляд, сегодня выглядит российская космонавтика на фоне международных программ?

— Думаю, космос — это сфера, где особенно важны профессионализм, технологии и сотрудничество ученых и инженеров. Конкуренция есть, но главное — продолжать развивать науку и создавать новые возможности для исследований.

— Верите ли вы, что человечество когда-нибудь по-настоящему освоит Марс или другие планеты?

— Верю. Возможно, не завтра, но история показывает, что многие вещи, которые раньше казались фантастикой, со временем становятся реальностью.

— Удалось ли вам познакомиться и пообщаться с настоящими космонавтами?

— Да. И меня впечатлило, насколько это спокойные, уверенные и очень подготовленные люди. Они не пытаются никому ничего доказать — просто делают свою работу на высочайшем уровне. Их психологическая устойчивость вызывает огромное уважение.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

«Даже величайшие спортсмены не застрахованы от поражений»

— Ваша бабушка — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию — работала с Алексеем Мишиным и Тамарой Москвиной. Вы говорили, что унаследовали любовь к спорту именно от нее и встали на коньки под ее руководством. Как вы думаете, что бы она сказала, узнав про ваше участие в проекте «Космическая экспедиция»?

— Думаю, она бы порадовалась. Она всегда учила не бояться сложных задач и постоянно развиваться. Мне кажется, ей было бы приятно увидеть, что любовь к спорту привела меня к такому необычному опыту.

— Легендарные фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева возвращаются в спорт с этого сезона после долгого перерыва. Как вы думаете, смогут ли они на равных конкурировать с иностранными и российскими спортсменками, которые все эти годы продолжали выступать?

— Возвращаться после длительного перерыва всегда непросто. Но спортсмены такого уровня знают, как работать и набирать форму. Думаю, многое будет зависеть от их физического состояния, подготовки и уверенности в себе.

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— Недавно российских фигуристов впервые за четыре года допустили до международных стартов под нейтральным флагом. Как оцените их шансы побороться за медали уже в первом сезоне после возвращения?

— Для любого спортсмена возможность выступать на международной арене — это очень важно. Конкуренция помогает становиться сильнее. У российских фигуристов традиционно высокий уровень подготовки, поэтому при хорошей форме они вполне способны бороться за самые высокие места. Но все всегда решается на льду, и заранее гарантировать результат невозможно.

— Недавно завершился чемпионат мира по футболу. Как спортивный блогер, следили ли вы за главными матчами турнира? Что думаете о поражении сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси в финале против Испании?

— За крупными матчами стараюсь следить. Финалы всегда эмоциональные, и спорт тем и прекрасен, что даже величайшие спортсмены не застрахованы от поражений. Это часть большой спортивной истории.

Премьера проекта «Космическая экспедиция» состоится на телеканале «Пятница!» 26 июля в 12.00 мск.