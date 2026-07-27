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Блогер-миллионник Столяров поделился ожиданиями от возвращения в спорт Трусовой и Валиевой

Блогер Столяров заявил, что Валиева и Трусова знают, как вернуть свою лучшую форму
Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров рассказал в интервью «Газете.Ru», чего ожидает от возвращения в спорт фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой, для которых сезон-2026/27 станет первым полноценным соревновательным годом после долгого перерыва.

Трусова делала паузу в карьере из-за рождения сына, а Валиева отбывала дисквалификацию за допинг.

«Возвращаться после длительного перерыва всегда непросто. Но спортсмены такого уровня знают, как работать и набирать форму. Думаю, многое будет зависеть от их физического состояния, подготовки и уверенности в себе», — отметил Столяров.

Спортивный блогер порадовался за российских фигуристов, которых впервые с 2022 года допустили до международных стартов под нейтральным флагом.

«Для любого спортсмена возможность выступать на международной арене — это очень важно. Конкуренция помогает становиться сильнее. У российских фигуристов традиционно высокий уровень подготовки, поэтому при хорошей форме они вполне способны бороться за самые высокие места. Но все всегда решается на льду, и заранее гарантировать результат невозможно», — подчеркнул Столяров.

Блогер отмечал, что начал увлекаться спортом благодаря своей бабушке, которая получила звание заслуженного тренера СССР по фигурному катанию и работала с Алексеем Мишиным и Тамарой Москвиной. Именно под ее руководством Столяров встал на коньки и начал заниматься спортом.

Ранее Столяров раскрыл главный сюрприз тренировок в гидролаборатории Роскосмоса.

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