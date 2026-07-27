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Столяров раскрыл главный сюрприз тренировок в гидролаборатории Роскосмоса

Блогер Столяров удивился тому, насколько сложно двигаться в открытом космосе
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров прошел подготовку космонавта в Звездном городке и рассказал в интервью «Газете.Ru», чем его поразили тренировки в гидролаборатории Роскосмоса, в ходе которых имитировался выход в открытый космос.

«Больше всего удивило, насколько каждое движение требует усилий. Со стороны кажется, что все происходит плавно, а на самом деле это огромная работа. После этой тренировки начинаешь совсем иначе смотреть на выходы космонавтов в открытый космос», — отметил Столяров.

Блогер подчеркнул, что все тренировки подходили под контролем специалистов, поэтому опасности для жизни не было. Однако тяжесть испытаний вызвала у него большое уважение к профессии космонавта.

«Ощущения настолько необычные, что в какой-то момент действительно начинаешь понимать, насколько серьезная это работа, — признался Столяров. — Самым сложным психологическим моментом стало осознание того, насколько высока цена ошибки. Ты понимаешь, что для космонавтов это не шоу и не челлендж, а часть профессии, где любая мелочь имеет значение».

Ранее Столяров раскрыл правду о самом тяжелом испытании космонавтов: «Организм буквально сопротивляется».

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