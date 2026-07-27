Названа предварительная причина пожара на базе российского футбольного клуба

Главный тренер пятигорского клуба «Машук-КМВ» Артур Садиров назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара на базе команды, передает «Чемпионат».

«Так и говорят службы: на третьем этаже базы произошло замыкание. Даже в этом есть большое благо для нас, что именно на третьем этаже загорелось, а не на втором или перво. Потому что у нас на базе остался один футболист, который находится на просмотре», — сказал Садиров.

Огонь уничтожил всю клубную экипировку, тренировочный инвентарь, технику, документацию, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

После пожара футболисты «Машук-КМВ» провели матч в рамках группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и обыграли «Волгарь» со счетом 2:1.

Ранее тренер по футболу из Иркутска спас ребенка из горящей машины.