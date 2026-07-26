Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара

Футбольный клуб «Машук-КМВ» потерял имущество в результате пожара на базе

Пятигорский футбольный клуб «Машук-КМВ» сообщил о потере практически всего имущества в результате пожара, произошедшего на тренировочной базе, передает пресс-службапресс-служба клуба.

«В настоящее время причины произошедшего устанавливаются компетентными службами. На месте продолжают работать специалисты», — сказано в сообщении клуба.

Огонь уничтожил всю клубную экипировку, тренировочный инвентарь, технику, документацию, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

По данным пресс-службы, в результате происшествия никто не пострадал.

После пожара футболисты «Машук-КМВ» провели матч в рамках группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и обыграли «Волгарь» со счетом 2:1.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали слухи об уходе Батракова.