Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара

Футбольный клуб «Машук-КМВ» потерял имущество в результате пожара на базе
Илья Питалев/РИА Новости

Пятигорский футбольный клуб «Машук-КМВ» сообщил о потере практически всего имущества в результате пожара, произошедшего на тренировочной базе, передает пресс-службапресс-служба клуба.

«В настоящее время причины произошедшего устанавливаются компетентными службами. На месте продолжают работать специалисты», — сказано в сообщении клуба.

Огонь уничтожил всю клубную экипировку, тренировочный инвентарь, технику, документацию, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

По данным пресс-службы, в результате происшествия никто не пострадал.

После пожара футболисты «Машук-КМВ» провели матч в рамках группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и обыграли «Волгарь» со счетом 2:1.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали слухи об уходе Батракова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!