«Организм буквально сопротивляется»: Столяров — о самом тяжелом испытании космонавтов

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров прошел подготовку космонавта в Звездном городке и рассказал в интервью «Газете.Ru» о самом сложном испытании с точки зрения физической выносливости.

«Это центрифуга (тренажер в виде огромной вращающейся кабины, который создает искусственную перегрузку, имитируя экстремальные нагрузки во время старта ракеты или посадки. — «Газета.Ru»). Перегрузки там ощущаются каждой клеткой тела. Такое чувство, будто твое тело становится в несколько раз тяжелее. Даже голову повернуть непросто. Организм буквально сопротивляется, но при этом нужно сохранять концентрацию и продолжать выполнять команды. Очень необычный опыт», — признался Столяров.

Блогер отметил, что после прохождения подготовки в Звездном городке пересмотрел свои представления о пределах человеческого организма.

«Я понял, что человеческие возможности гораздо шире, чем мы привыкли думать. Но еще важнее — не только физическая форма, а дисциплина, знания и психологическая устойчивость», — подчеркнул Столяров.

Ранее Столяров назвал самое страшное психологическое испытание Роскосмоса.