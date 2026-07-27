Спортивный блогер Столяров назвал самое страшное психологическое испытание Роскосмоса

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров прошел подготовку космонавта в Звездном городке и рассказал в интервью «Газете.Ru» о самом сложном испытании с точки зрения психологии.

«Опыт в спорте совсем не подготовил меня к сурдокамере (это звукоизолированная комната, которая используется для психологической подготовки космонавтов. — «Газета.Ru»). Там вообще не про физику. Ты остаешься один на один с собой, без привычных раздражителей.

Данный этап научил меня тому, что главный соперник иногда находится не снаружи, а внутри тебя. Нужно уметь контролировать свои мысли, эмоции и сохранять спокойствие даже тогда, когда вокруг ничего не происходит. Спорт учит терпеть нагрузку, но не всегда учит справляться с такой психологической изоляцией», — отметил Столяров.

Блогер признался, что ранее считал, что занятия спортом подготовили его к любым испытаниям. Однако нагрузки космонавтов показались ему тренировками «другого уровня».

«В спорте ты тренируешь силу, выносливость, скорость. Здесь же проверяют буквально весь организм: как он поведет себя в экстремальных условиях, под перегрузками, в изоляции, в условиях, максимально приближенных к космосу. Здесь недостаточно быть сильным — нужно быть максимально собранным и хладнокровным», — сказал Столяров.

Ранее Столяров раскрыл, что пережил в гидролаборатории Роскосмоса: «Пальцы немеют, работаешь кулаками».